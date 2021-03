Edilizia scolastica, in 7 anni conclusi meno della metà dei progetti finanziati. Codacons: dove sono finiti i soldi? Esposto alla Corte dei Conti (Di mercoledì 10 marzo 2021) I dati sulla sicurezza delle scuole diffusi oggi da Legambiente non solo sono disastrosi, ma dimostrano un errato utilizzo delle risorse pubbliche su cui ora dovrà fare chiarezza la Corte dei Conti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 marzo 2021) I dati sulla sicurezza delle scuole diffusi oggi da Legambiente non solodisastrosi, ma dimostrano un errato utilizzo delle risorse pubbliche su cui ora dovrà fare chiarezza ladei. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Edilizia scolastica, in 7 anni conclusi meno della metà dei progetti finanziati. Codacons: dove sono finiti i soldi… - milanomagazine : Campobasso: Il sindaco Gravina ospite alla presentazione nazionale del XX Rapporto sulla qualità dell'edilizia scol… - Quot_Molise : Rapporto sulla qualità dell'edilizia scolastica, ospite anche il sindaco Gravina | - laspeziaoggitw : Dalla Regione Liguria oltre 10 milioni di euro per l’edilizia scolastica. - zazoomblog : Edilizia scolastica in Campania In 7 anni realizzato il 93% dei progetti finanziati. Non a norma 42 istituti su 10… -