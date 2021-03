“È la prima volta che capita da quando esiste il programma”. I soliti ignoti, Amadeus resta senza parole: il gesto del concorrente (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una serata unica ai soliti ignoti, non era mai successo. Reduce di un grande Sanremo Amadeus è tornato a ‘casa’. Ospite-detective del giorno, la signora Coriandoli alias Maurizio Ferrini. Come ogni giorno, si gioca per destinare il montepremi all’ospedale Spallanzani di Roma. Ma per la prima volta, nella storia del programma, è avvenuto qualcosa di insolito. La signora Coriandoli sbaglia tutte le identità e arriva al “parente misterioso” con zero euro. Amadeus resta senza parole: “Non è mai successo…”. Però, c’è un escamotage nel regolamento per continuare a giocare. La signora Cordiandoli sceglie fra tre passaporti misteriosi, uno da 30mila, uno da 5mila e uno da 0 euro (trova quello da 5mila euro) e accede alla fase ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una serata unica ai, non era mai successo. Reduce di un grande Sanremoè tornato a ‘casa’. Ospite-detective del giorno, la signora Coriandoli alias Maurizio Ferrini. Come ogni giorno, si gioca per destinare il montepremi all’ospedale Spallanzani di Roma. Ma per la, nella storia del, è avvenuto qualcosa di insolito. La signora Coriandoli sbaglia tutte le identità e arriva al “parente misterioso” con zero euro.: “Non è mai successo…”. Però, c’è un escamotage nel regolamento per continuare a giocare. La signora Cordiandoli sceglie fra tre passaporti misteriosi, uno da 30mila, uno da 5mila e uno da 0 euro (trova quello da 5mila euro) e accede alla fase ...

