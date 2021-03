Covid, molti giovani in terapia intensiva: reparti Covid pieni (Di mercoledì 10 marzo 2021) Alice Torri Sono molti i giovani tra i nuovi ricoverati. “L’età si sta abbassando, abbiamo pazienti giovani. Franco Blasi, direttore del reparto di Pneumologia del Policlinico e docente di Malatti dell’apparato respiratorio alla Statale di Milano, ha spiegato che l’identikit dei nuovi contagiati dal coronavirus è cambiato. Io per esempio ho ricoverato un paziente di 18 anni e uno di 30. Erano casi piuttosto rari nella prima e seconda ondata, ora l’impressione è che siano più frequenti”, ha spiegato in un’intervista riportata da Il Giornale. “Anche tra i pazienti che arrivano al pronto soccorso sembra esserci una notevole differenza rispetto a qualche mese fa: adesso sono più giovani rispetto a quanto registrato durante le due ondate precedenti. Questa è ovviamente un’impressione, non possiamo fare nessun confronto ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 10 marzo 2021) Alice Torri Sonotra i nuovi ricoverati. “L’età si sta abbassando, abbiamo pazienti. Franco Blasi, direttore del reparto di Pneumologia del Policlinico e docente di Malatti dell’apparato respiratorio alla Statale di Milano, ha spiegato che l’identikit dei nuovi contagiati dal coronavirus è cambiato. Io per esempio ho ricoverato un paziente di 18 anni e uno di 30. Erano casi piuttosto rari nella prima e seconda ondata, ora l’impressione è che siano più frequenti”, ha spiegato in un’intervista riportata da Il Giornale. “Anche tra i pazienti che arrivano al pronto soccorso sembra esserci una notevole differenza rispetto a qualche mese fa: adesso sono piùrispetto a quanto registrato durante le due ondate precedenti. Questa è ovviamente un’impressione, non possiamo fare nessun confronto ...

Advertising

borghi_claudio : Situazione fuori controllo? A Milano ormai da molti giorni mortalità totale sotto la media del quinquennio preceden… - amnestyitalia : Quest’anno è particolarmente importante celebrare le vittorie delle donne, non solo perché c’è bisogno di buone not… - RobertoBurioni : Fondamentali i vaccini e la prevenzione, ma non è tollerabile che molti medici curino i pazienti in maniera inappro… - centrogulliver : 'Uno dei molti “effetti collaterali” dovuti al virus è stato l’aumento dell’aggressività nei giovani [...]'Finita… - Enoloit : ??Lo sappiamo, molti ristoranti purtroppo sono ancora chiusi, ma è proprio questo il momento giusto per riorganizzar… -