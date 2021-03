Corso di autodifesa: il Metodo Fellus per allenare anche l’autostima (Di mercoledì 10 marzo 2021) autodifesa: non solo una questione fisica. l’autostima e il senso di sé sono alla base del Metodo Fellus. Ne parliamo con l’autrice del libro “La palestra dell’autostima”, Gabrielle Fellus. Da qualche anno ho una sirena antistupro al portachiavi. Somiglia a una saponetta, ma basta sganciarla perché emetta un suono assordante. La sostituisco quando si scarica la pila. Mai usata, spero di non doverlo fare mai. Ma ce l’ho e averla in tasca mi conforta. La prima della serie la devo a Gabrielle Fellus e a un Corso di autodifesa. Ricordo lo straniamento appena entrò in sala: e questa allegra e simpatica signora sarebbe un’esperta di Krav Maga con licenza di uccidere? Troppi film… Mi ero ricreduta non appena aveva cominciato a ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 10 marzo 2021): non solo una questione fisica.e il senso di sé sono alla base del. Ne parliamo con l’autrice del libro “La palestra del”, Gabrielle. Da qualche anno ho una sirena antistupro al portachiavi. Somiglia a una saponetta, ma basta sganciarla perché emetta un suono assordante. La sostituisco quando si scarica la pila. Mai usata, spero di non doverlo fare mai. Ma ce l’ho e averla in tasca mi conforta. La prima della serie la devo a Gabriellee a undi. Ricordo lo straniamento appena entrò in sala: e questa allegra e simpatica signora sarebbe un’esperta di Krav Maga con licenza di uccidere? Troppi film… Mi ero ricreduta non appena aveva cominciato a ...

