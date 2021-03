Advertising

tax_tweet : A Bruxelles M5s vuole gruppo unico col Pd. Salvini mira a scalzare Meloni dal nuovo centrodestra - Sa_ga_ce : RT @ilfoglio_it: Anche l'eurodeputato grillino Marco Zullo ha lasciato il gruppo a Bruxelles. E ora quale futuro aspetta il M5s in Europa?… - ilfoglio_it : Anche l'eurodeputato grillino Marco Zullo ha lasciato il gruppo a Bruxelles. E ora quale futuro aspetta il M5s in E… - TodayEuropa : #Attualità #Network A Bruxelles M5s vuole gruppo unico col Pd. Salvini mira a scalzare Meloni dal nuovo centrodestr… - CarieriF : RT @tranellio: Il M5S ha cacciato Rizzone, ma la Lega ha subito riarruolato i suoi due deputati coinvolti nello scandalo, trovando sistemaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Bruxelles M5s

EuropaToday

...a, che finora andavano sotto traccia, per un riposizionamento di Lega e Movimento Cinque Stelle, che cercano di guadagnare posizioni di maggiore influenza nel Parlamento europeo.e ...L'eurodeputato delMarco Zullo lascia il Movimento per aderire al gruppo di Renew Europe al Parlamento europeo. Secondo quanto si apprende aZullo ha chiesto di aderire al gruppo dei liberali di Renew ...Un altro addio per il Movimento 5 stelle a Bruxelles: l’eurodeputato Marco Zullo lascia il M5s per aderire al gruppo di Renew Europe al Parlamento europeo. L’europarlamentare ha chiesto di aderire al ...L'eurodeputato Marco Zullo aderisce al gruppo Renew Europe come indipendente e ha intenzione di lavorare a livello nazionale alla ...