Vaccino Pfizer efficace contro le varianti dopo la seconda dose: i risultati di uno studio inglese (Di martedì 9 marzo 2021) Il anti - 19 realizzato da e BioNTech è efficace contro le varianti inglese, brasiliana e sudafricana del virus . Queste le conclusioni di un nuovo (ancora non sottoposto a pre review), riportato da ... Leggi su leggo (Di martedì 9 marzo 2021) Il anti - 19 realizzato da e BioNTech èle, brasiliana e sudafricana del virus . Queste le conclusioni di un nuovo (ancora non sottoposto a pre review), riportato da ...

Advertising

fattoquotidiano : Pfizer delocalizza in Romania e licenzia il 15% dei dipendenti belgi che hanno prodotto il vaccino. Sindacati: “Uno… - M5S_Europa : #Pfizer delocalizzerà in #Romania: il 15% del personale di Zaventem???? sarà licenziato. Vergognoso da chi, grazie ai… - RaiNews : In particolare, in esperimenti condotti in laboratorio, è risultato un livello di neutralizzazione 'pressoché equiv… - jdroad : @giandomenic45 @PiazzaaItalia Pfizer, ma la storia è simile per tutti. È un vaccino ad mRNA, la genetica ed il geno… - imusumarra : RT @fattoquotidiano: Pfizer delocalizza in Romania e licenzia il 15% dei dipendenti belgi che hanno prodotto il vaccino. Sindacati: “Uno sc… -