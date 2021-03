Uomini e Donne, è bufera sulle sfilate: “Inaccettabile uno spogliarello alle 15 del pomeriggio” (Di martedì 9 marzo 2021) Il trono over di Uomini e Donne è ancora una volta nella bufera e stavolta gli utenti dei social puntano il dito sulle famose sfilate femminili. La sfilata messa sotto accusa non è ancora stata mandata in onda e già montano le polemiche: cosa succederà quando si vedrà in tv? Maria De Filippi e i suoi autori decideranno di censurarla? Al centro delle polemiche c’è la dama Sabina, che si è vestita da segretaria sexy e ha fatto una sorta di spogliarello definito volgare dalle “talpe” presenti in studio e dallo stesso Gianni Sperti, che l’ha bocciato. Sul web, in tanti si sono chiesti come sia possibile mandare in onda uno spogliarello alle 15.00 del pomeriggio, anche se ovviamente Sabina è rimasta vestita in lingerie; ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 9 marzo 2021) Il trono over diè ancora una volta nellae stavolta gli utenti dei social puntano il ditofamosefemminili. La sfilata messa sotto accusa non è ancora stata mandata in onda e già montano le polemiche: cosa succederà quando si vedrà in tv? Maria De Filippi e i suoi autori decideranno di censurarla? Al centro delle polemiche c’è la dama Sabina, che si è vestita da segretaria sexy e ha fatto una sorta didefinito volgare d“talpe” presenti in studio e dallo stesso Gianni Sperti, che l’ha bocciato. Sul web, in tanti si sono chiesti come sia possibile mandare in onda uno15.00 del, anche se ovviamente Sabina è rimasta vestita in lingerie; ...

