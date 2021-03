Ultime Notizie Roma del 09-03-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 marzo 2021)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è in corso la riunione del comitato tecnico scientifico chiesta dal governo per valutare la possibilità di eventuali nuove misure restrittive alla luce dell’aumento dei montaggi tra le ipotesi sul tavolo degli esperti l’introduzione del criterio di 250 casi ogni 100.000 abitanti per entrare automaticamente in zona rossa già proposto dei tecnici a gennaio mi ha respinto dalle regioni e un’ulteriore stretta nei fine settimana con chiusure generalizzate e delle zone rosse rigide Come viene fatta a Codogno negli altri comuni nella prima Ondata del virus nelle24 ore 13902 positivi e 318 vittime in totale nel paese dall’inizio della pandemia supera la soglia delle 100 la pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede con l’accelerazione del Piano dei ...