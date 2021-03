Ue | Ursula contro Astrazeneca ' Non rispetta i contratti stipulati'

(Di martedì 9 marzo 2021) Via libera in Italia al vaccinoanche agli over 65, se non hanno patologie serie. Ma in Europa è guerra alla casa farmaceutica anglo - svedese: "Da quanto vediamosta ...

Advertising

classcnbc : .@Lagarde e @vonderleyen unite contro il #gendergap Il 18,5% dei capi di governo è donna, troppo poco secondo Chr… - r0byb : RT @RadioSavana: Manon Aubry tuona contro Ursula Von Der Leyen: 'La Commissione Europea prende ordini da Big Pharma.' - buon_vivere : Il discorso di Ursula von der Leyen contro la violenza sulle donne, Chloé Zhao ai #GoldenGlobes e il 'Category Mana… - RomaCaputMundi_ : RT @RadioSavana: Manon Aubry tuona contro Ursula Von Der Leyen: 'La Commissione Europea prende ordini da Big Pharma.' - djkrush3 : @AtankingDivisio poi faranno una diapositiva PowerPoint divisa in due, con i bullet point da un lato PRO e l'altro… -

Ultime Notizie dalla rete : Ursula contro

... "Da quanto vediamo AstraZeneca sta distribuendo meno del 10%" delle dosi di vaccino in Ue, rispetto a quanto pattuito per il primo trimestre", attacca la presidente della Commissione europea,...Lo ha detto la presidente della Commissione Ue,von der Leyen, ribadendo il blocco dell'... I positivi al virus nell'ultimo rilevamento sono risultati 13.902,i 20.765 di quello precedente.Via libera in Italia al vaccino Astrazeneca anche agli over 65, se non hanno patologie serie. Ma in Europa è guerra alla casa farmaceutica anglo-svedese: «Da quanto vediamo AstraZeneca ...La mossa di Mario Draghi sul blocco delle esportazioni di 250 mila dosi di Astrazeneca non è rimasta un’iniziativa isolata, ma anzi ...