Tommaso Zorzi non farà Amici: ecco il vero progetto di Maria De Filippi (Di martedì 9 marzo 2021) Il vincitore dell’edizione 2020-2021 del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi con una instagram stories smentisce di essere stato ingaggiato da Maria De Filippi per fare il giudice ad Amici: per l’influencer di Milano Queen Mary ha in mente ben altro. I dettagli Da qualche giorno circola con insistenza un gossip secondo il quale il vincitore dell’edizione 2020-2021 del Grande Fratello Vip, la più lunga della storia, Tommaso Zorzi sarebbe ad un passo dall’essere inserito da Maria De Filippi nel cast di Amici 20. Tommaso Zorzi non farà Amici di Maria De Filippi Ma con una Instagram Stories postata nella ... Leggi su ck12 (Di martedì 9 marzo 2021) Il vincitore dell’edizione 2020-2021 del Grande Fratello Vip,con una instagram stories smentisce di essere stato ingaggiato daDeper fare il giudice ad: per l’influencer di Milano Queen Mary ha in mente ben altro. I dettagli Da qualche giorno circola con insistenza un gossip secondo il quale il vincitore dell’edizione 2020-2021 del Grande Fratello Vip, la più lunga della storia,sarebbe ad un passo dall’essere inserito daDenel cast di20.nondiDeMa con una Instagram Stories postata nella ...

Advertising

trash_italiano : Tommaso Zorzi VINCE IL #GFVIP ? - QuiMediaset_it : Chiusura record per la quinta edizione di #GFVIP leader della serata con il 25.4% di share e 4.300.000 spettatori.… - carmelitadurso : Un po’ di tempo fa ?? #colcuore?? @tommaso_zorzi #tzvip - SIHAIRAGIONE : @tommaso_zorzi Tommy non ti perdere la diretta su Facebook con le ratte - Anna__polly : @tommaso_zorzi Beh noi ci conviviamo da 6 mesi con sta gente.. Vedi un pó tu come stiamo messi???????? #tzvip -