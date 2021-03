Stellantis - Tavares rassicura i sindacati francesi: niente tagli né chiusure (Di martedì 9 marzo 2021) Carlos Tavares continua a lanciare messaggi rassicuranti ai lavoratori di Stellantis: il dirigente lusitano ha incontrato, per la prima volta dalla nascita del nuovo gruppo automobilistico, i rappresentanti sindacali francesi, ribadendo che non sono previste riduzioni di organico né chiusure di impianti nei piani del costruttore. sindacati delusi. Pur avendo sottolineato, nell'occasione, l'elevata competitività degli stabilimenti transalpini, Tavares non sembra però aver convinto in pieno i sindacalisti, che da tempo esprimono forti preoccupazioni per le conseguenze dei processi di elettrificazione. "Carlos Tavares - ha spiegato Christine Virassamy del sindacato Cfdt - ci ha ascoltato, ma senza rispondere veramente alle nostre domande. Per avere delle ... Leggi su quattroruote (Di martedì 9 marzo 2021) Carloscontinua a lanciare messagginti ai lavoratori di: il dirigente lusitano ha incontrato, per la prima volta dalla nascita del nuovo gruppo automobilistico, i rappresentanti sindacali, ribadendo che non sono previste riduzioni di organico nédi impianti nei piani del costruttore.delusi. Pur avendo sottolineato, nell'occasione, l'elevata competitività degli stabilimenti transalpini,non sembra però aver convinto in pieno i sindacalisti, che da tempo esprimono forti preoccupazioni per le conseguenze dei processi di elettrificazione. "Carlos- ha spiegato Christine Virassamy del sindacato Cfdt - ci ha ascoltato, ma senza rispondere veramente alle nostre domande. Per avere delle ...

Advertising

dyd74 : RT @mzeloni: Tavares comincia a smontare la presenza in Italia,cercando di salvare occupazione in Francia Lo Stato ha concesso garanzia su… - sherpa810 : RT @mzeloni: Tavares comincia a smontare la presenza in Italia,cercando di salvare occupazione in Francia Lo Stato ha concesso garanzia su… - filippocecchin2 : RT @mzeloni: Tavares comincia a smontare la presenza in Italia,cercando di salvare occupazione in Francia Lo Stato ha concesso garanzia su… - gianbasilio : RT @vaielettrico: Il più cliccato su @vaielettrico / Le auto #hybrid alla lunga spariranno, parola del n.1 @Stellantis, Tavares, che punta… - giaba1972 : RT @mzeloni: Tavares comincia a smontare la presenza in Italia,cercando di salvare occupazione in Francia Lo Stato ha concesso garanzia su… -