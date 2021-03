SpaceX vuole portare il segnale internet di Starlink su aerei, auto, navi e camion (Di martedì 9 marzo 2021) (immagine: Starlink)Starlink, la rete internet satellitare di Elon Musk, potrebbe diventare mobile se la Federal Communications Commission – l’ente regolatore delle telecomunicazioni americano – approverà la richiesta presentata da SpaceX. L’azienda aerospaziale ha infatti presentato alla Fcc la domanda di approvazione necessaria per portare il segnale internet, trasmesso attraverso i suoi satelliti anche a automobili, camion, camper, navi cargo e aerei. https://twitter.com/elonmusk/status/1369051431903268865 A confermare il passo in avanti del servizio di telecomunicazioni è stato lo stesso Elon Musk, che con un tweet ha risposto a un giornalista della Cnbc che aveva ipotizzato l’intenzione di ... Leggi su wired (Di martedì 9 marzo 2021) (immagine:, la retesatellitare di Elon Musk, potrebbe diventare mobile se la Federal Communications Commission – l’ente regolatore delle telecomunicazioni americano – approverà la richiesta presentata da. L’azienda aerospaziale ha infatti presentato alla Fcc la domanda di approvazione necessaria peril, trasmesso attraverso i suoi satelliti anche amobili,, camper,cargo e. https://twitter.com/elonmusk/status/1369051431903268865 A confermare il passo in avanti del servizio di telecomunicazioni è stato lo stesso Elon Musk, che con un tweet ha risposto a un giornalista della Cnbc che aveva ipotizzato l’intenzione di ...

