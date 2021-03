Società chiede danni a pallavolista incinta | Assist scrive a Draghi e Malagò

Leggi su dire

(Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – “L’Associazione Nazionale Atlete (Assist) scriverà al presidente del Consiglio, Mario Draghi e al presidente del Coni, Giovanni Malagò, per chiedere che cosa intendano fare per mettere fine alla vergognosa situazione per la quale le atlete italiane, non avendo di fatto accesso alla legge 91 del 1981 sul professionismo sportivo, vengono esposte a casi clamorosi come quello dell’atleta Lara Lugli: la società sportiva con cui giocava a pallavolo in serie B1 nella stagione 2018-2019 le ha chiesto giudizialmente i danni per essere rimasta incinta, accusandola di aver sottaciuto al momento dell’ingaggio della propria intenzione di avere figli e quindi di aver violato la buona fede contrattuale. Il suo contratto prevedeva la risoluzione del rapporto per giusta causa per comprovata gravidanza“. Lo scrive la stessa Associazione Nazionale Atlete in un comunicato.