Scontro mortale sull' autostrada A1 Milano-Napoli

(Di martedì 9 marzo 2021) Un 46enne è deceduto in un violento incidenteA1 tra Anagni e Colleferro: nello schianto sarebbero coinvolti tre mezzi. Incidente’A1 tra Anagni e Colleferro: morto un 46enne su Notizie.it.

Lo, avvenuto intorno alle 7.30 nel tratto compreso tra Colleferro e Anagni, ha coinvolto un'... Incidentesull'A1 Secondo una prima ricostruzione, i primi a scontrarsi sarebbero stati l'...Loera stato terribile: il conducente della Mahindra era apparso subito in condizioni ... L'ultimopochi giorni fa Arriviamo così al terzo gravissimo episodio, una manciata di giorni fa. ...Il 32enne sarebbe morto sul colpo dopo l'impatto contro le barriere di cemento, su corso Vittorio Emanuele, che impediscono l'accesso alla strada ...Marco Selmo, 52enne agente della polizia locale di Inveruno, è morto questa mattina in un tragico incidente stradale nel comune del Milanese in cui ...