Salvini ritira in ballo la storia degli "italiani chiusi in casa" e "i migranti a spasso" (Di martedì 9 marzo 2021) Come sta festeggiando Matteo Salvini il suo 48esimo compleanno? Rispondendo a domande della sua giornalista-amica Annalisa Chirico e riportando alla ribalta vecchi temi accantonati per qualche settimana nel doppiofondo del cassetto che accoglie l'adesione della Lega al governo di larghissime intese guidato da Mario Draghi. Tormentoni in voga fino a qualche tempo fa: dall'Europa (e la sua volontà di non aderire al PPE), alla campagna vaccinale. Fino ad arrivare al grande classico della comunicazione del Carroccio: i migranti. Matteo Salvini riporta in auge il tormentone dei migranti Quarantotto anni, oggi. Ed ecco che, per celebrare l'occasione, arriva il vecchio nuovo tormentone sottolineato toni e temi che ricordano quelli che accompagnano i tormentoni musicali estivi: "Sette immigrati in fuga dall'hotspot di ...

