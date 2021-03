Prato | spacciatore si lamenta con i carabinieri | «Adesso basta! Non ci fate più lavorare»

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 9 marzo 2021) In moltissimi paesi il ritorno alla normalità è ancora lontano e numerose attività commerciali stanno registrando ingenti perdite. Ufficiosamente si può dire lo stesso di altre attività commerciali illegali, come lo spaccio di stupefacenti. Un fatto accaduto alo dimostra. Come riporta il Tirreno, unonigeriano di 25 anni è stato fermato mentre scendeva dall'autobus alla fermata di piazza Ciardi. Qui ha trovato ad attenderlo alcuni, che con ogni probabilità avevano ricevuto una segnalazione. Sceso dall'autobus, gli agenti hanno provato a perquisire il soggetto in questione, che però si è opposto con la forza. Dopo alcuni secondi concitati, inon hanno potuto far altro che immobilizzarlo con le manette. Pare che fossero sulle sue tracce da tempo. Le proteste dello ...