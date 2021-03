Pil 2021, Italia supera le aspettative con una stima del +4,1% (Di martedì 9 marzo 2021) Le stime Ocse segnano una rimonta per l’economia Italiana, il Pil del 2021 infatti sarebbe addirittura meglio di quello della Germania Il 2021 potrebbe essere secondo le stime dell’Ocse un anno di riscatto per l’economia, la crescita globale del Pil infatti è al 5,6% quest’anno. Ciò significa che la produzione mondiale dovrebbe raggiungere i livelli pre-pandemici entro la metà del 2021, ma tutto dipenderà dalla campagna vaccinale e dal contenimento del virus. La crescita economica prevista a partire da quest’anno sarà trainata dagli Stati Uniti che dopo il crollo del -3,5% nel 2020 potrbbe ora registrare un aumento della ricchezza pari a 6,5%. Il boom degli Usa è giustificato dai nuovi stimoli economici che il Congresso è pronto a varare: circa 1.900 miliardi di dollari da destinare interamente alla ripresa ... Leggi su zon (Di martedì 9 marzo 2021) Le stime Ocse segnano una rimonta per l’economiana, il Pil delinfatti sarebbe addirittura meglio di quello della Germania Ilpotrebbe essere secondo le stime dell’Ocse un anno di riscatto per l’economia, la crescita globale del Pil infatti è al 5,6% quest’anno. Ciò significa che la produzione mondiale dovrebbe raggiungere i livelli pre-pandemici entro la metà del, ma tutto dipenderà dalla campagna vaccinale e dal contenimento del virus. La crescita economica prevista a partire da quest’anno sarà trainata dagli Stati Uniti che dopo il crollo del -3,5% nel 2020 potrbbe ora registrare un aumento della ricchezza pari a 6,5%. Il boom degli Usa è giustificato dai nuovi stimoli economici che il Congresso è pronto a varare: circa 1.900 miliardi di dollari da destinare interamente alla ripresa ...

