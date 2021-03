Pagelle Juventus Porto 3-2: Chiesa non basta, CR7 invisibile (Di mercoledì 10 marzo 2021) Pagelle Juventus Porto – La Juventus sfiora l’impresa. Controlla per tutta la gara ma concede troppo al Porto. I Portoghesi vanno subito in vantaggio col rigore di Sergio Oliveira. Uno scatenato Chiesa nel secondo tempo fa doppietta, mentre Taremi si fa espellere e lascia i lusitani in 10. Ai supplementari la musica non cambia, la Juventus schiaccia il Porto che riparte. Al minuto 114 Sergio Oliveira segna una punizione facendo passare la palla sotto la barriera. 2-2 dunque. Rabiot suona la carica e segna subito il 3-2. Nel finale assedio bianconero con De Ligt che reclama un rigore ma finisce così Juve che vince 3-2 ma non passa gli ottavi. Bianconeri eliminati. Pagelle Juventus ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 10 marzo 2021)– Lasfiora l’impresa. Controlla per tutta la gara ma concede troppo al. Ighesi vanno subito in vantaggio col rigore di Sergio Oliveira. Uno scatenatonel secondo tempo fa doppietta, mentre Taremi si fa espellere e lascia i lusitani in 10. Ai supplementari la musica non cambia, laschiaccia ilche riparte. Al minuto 114 Sergio Oliveira segna una punizione facendo passare la palla sotto la barriera. 2-2 dunque. Rabiot suona la carica e segna subito il 3-2. Nel finale assedio bianconero con De Ligt che reclama un rigore ma finisce così Juve che vince 3-2 ma non passa gli ottavi. Bianconeri eliminati....

