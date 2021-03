Omicidio Faenza, Pierluigi Barbieri confessa: “Ho ucciso io Ilenia Fabbri” (Di martedì 9 marzo 2021) . Pierluigi Barbieri ha confessato l’Omicidio di Ilenia Fabbri. L’uomo è considerato l’esecutore materiale del delitto per denaro. Ha risposto a tutte le domande durante l’interrogatorio. Per la 14 è atteso l’interrogatorio dell’ex marito della 46enne Claudio Nanni, arrestato come mandante e programmatore dell’Omicidio. Pierluigi Barbieri ha confessato l’Omicidio di Ilaria Fabbri, la 46enne di Faenza sgozzata nella sua abitazione all’alba del 6 febbraio scorso in via Corbara. La donna è stata uccisa nella sua abitazione mentre in casa vi erano solo lei e la fidanzata della figlia, rimasta a dormire a casa della 46enne mentre la compagna era in viaggio con il padre per ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 9 marzo 2021) .hato l’di. L’uomo è considerato l’esecutore materiale del delitto per denaro. Ha risposto a tutte le domande durante l’interrogatorio. Per la 14 è atteso l’interrogatorio dell’ex marito della 46enne Claudio Nanni, arrestato come mandante e programmatore dell’hato l’di Ilaria, la 46enne disgozzata nella sua abitazione all’alba del 6 febbraio scorso in via Corbara. La donna è stata uccisa nella sua abitazione mentre in casa vi erano solo lei e la fidanzata della figlia, rimasta a dormire a casa della 46enne mentre la compagna era in viaggio con il padre per ...

