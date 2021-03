Oggi vertice del Cts e nuove misure | lockdown nei fine settimana e norme più rigide nelle zone rosse

(Di martedì 9 marzo 2021) Una super zona rossa Per accelerare sul piano delle vaccinazioni, - come scrive Tgcom24 - si pensa a una super zona rossa in tutto il Paese per tre o quattro settimane. Ciò comporterebbe dei...

Advertising

Corriere : Nuova stretta anti Covid, oggi il vertice: si va verso weekend «chiusi» e coprifuoco anticipato - petergomezblog : Coronavirus, governo verso la nuova stretta: oggi il vertice di maggioranza con il Cts - you_trend : Il rapporto tra #donne e #politica non è mai stato facile. Due dati su tutti: tra i 50 comuni italiani più popolosi… - Herbert403 : Covid, oggi il vertice del Cts chiesto dal governo. Ipotesi chiusure nei weekend e zone rosse come a Codogno… - UgoBaroni : RT @CorSport: #Lockdown Italia: tutte le ipotesi anti #Covid. Oggi vertice decisivo -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi vertice

Il Fatto Quotidiano

I vaccini Si prevede di poter contare su 9 milioni di dosi daa fine marzo. E dal primo aprile ai successivi tre mesi se ne prevedono altri 52milioni e 477mila. Sempre che non ci siano altri ......] UncategorizedRegione - Governo sul decreto 'Ristori - bis' Posted on 7 Novembre 2020 7 ...Andrea Benveduti e ai Trasporti e Politiche del Lavoro Gianni Berrino hanno partecipatoalla ...Da focolaio della pandemia a potenziale motore della ripresa: la Cina sarà il primo Paese al mondo a emettere un passaporto vaccinale che attesta l’immunizzazione dal Covid-19 “per favorire i viaggi t ...In programma la riunione del Comitato Tecnico Scientifico per valutare nuove misure restrittive alla luce della diffusione dei contagi: fra le ipotesi il rosso automatico in caso di superamento dei 25 ...