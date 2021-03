Nel Lazio 38.577 attualmente positivi, di cui 261 in terapia intensiva (Di martedì 9 marzo 2021) Roma – Sono 38.577 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 36.267 sono in isolamento domiciliare, 2.049 sono ricoverati non in terapia intensiva, 261 sono ricoverati in terapia intensiva (+8 rispetto a ieri), 6.092 sono deceduti e 202.106 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di martedì 9 marzo 2021) Roma – Sono 38.577 i casial Covid-19 nel. Di questi, 36.267 sono in isolamento domiciliare, 2.049 sono ricoverati non in, 261 sono ricoverati in(+8 rispetto a ieri), 6.092 sono deceduti e 202.106 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

