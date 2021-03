Naughty Dog alla ricerca di un designer per un gioco multiplayer live service

(Di martedì 9 marzo 2021) Qualcosa bolle in pentola in casaDog: lo sviluppatore di The Last of Us sta cercando la figura dell'"economy" per aiutare il team in un. L'annuncio di lavoro afferma che il candidato prescelto aiuteràDog "a creare nuove strade per i nostri giocatori, garantire una solida longevità ai nostri giochi e dare ai nostri giocatori grandi ricompense per cui lottare". Sembra cheDog stia lavorando a un nuovocon cosmetici che i giocatori possono sbloccare per personalizzare i propri personaggi. Ovviamente tutto ciò non risulta essere poi una sorpresa, dato cheDog ha confermato più di un anno fa che sta lavorando a un ...

Naughty Dog: DLC, porting su PC e nuova IP, tutto in uscita nel 2021? - Ecco un'approfondita analisi tecnica di Naughty Dog dedicata a #TLOU2.

ha offerto una dettagliata analisi tecnica del suo acclamato The Last of Us Parte 2 , offrendo uno sguardo su come il gioco è stato in grado di offrire prestazioni così impressionanti su ...è sicuramente una delle aziende videoludiche più importanti del settore capace di tirare fuori dal proprio cilindro capolavori del calibro di The Last of Us e Uncharted . Secondo diverse ...Qualcosa bolle in pentola in casa Naughty Dog: lo sviluppatore di The Last of Us sta cercando la figura dell'"economy designer" per aiutare il team in un gioco multiplayer live service. L'annuncio di ...Il titolo, in produzione per PlayStation 4 e PlayStation 5, sarebbe focalizzato su un nuovissimo capitolo tutto dedicato al personaggio di Abby che narrerà verità nascoste del s ...