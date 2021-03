Nada si racconta, un talento scoperto dalla madre che soffriva di depressione: “Cantavo per lei, non per me” (Di martedì 9 marzo 2021) Mercoledì 10 marzo andrà in onda “La bambina che non voleva cantare”, il film Rai tratto dal libro in cui la cantante Nada racconta le vicende che l’hanno portata a raggiungere il successo, in seguito alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo a soli 15 anni. Intervistata da Il Corriere della Sera, la donna ha parlato del suo passato segnato da grandi incertezze e difficoltà. “La bambina che non voleva cantare”, la vita di Nada diventa un film Fra gli ospiti più giovani della storia del Festival di Sanremo vi è sicuramente Tecla Insolia, la giovane attrice e cantante che a soli 17 anni ha calcato il palco dell’Ariston per presentare il film di Rai 1 che la vede protagonista. Non è un caso che una ragazza così giovane e talentuosa sia stata chiamata a rivestire il ruolo di una delle più apprezzate cantanti italiane: ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 9 marzo 2021) Mercoledì 10 marzo andrà in onda “La bambina che non voleva cantare”, il film Rai tratto dal libro in cui la cantantele vicende che l’hanno portata a raggiungere il successo, in seguito alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo a soli 15 anni. Intervistata da Il Corriere della Sera, la donna ha parlato del suo passato segnato da grandi incertezze e difficoltà. “La bambina che non voleva cantare”, la vita didiventa un film Fra gli ospiti più giovani della storia del Festival di Sanremo vi è sicuramente Tecla Insolia, la giovane attrice e cantante che a soli 17 anni ha calcato il palco dell’Ariston per presentare il film di Rai 1 che la vede protagonista. Non è un caso che una ragazza così giovane e talentuosa sia stata chiamata a rivestire il ruolo di una delle più apprezzate cantanti italiane: ...

