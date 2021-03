L’inter fa 113 | “Un altro compleanno | un altro gol Il prossimo Tanti auguri a noi”

Leggi su intermagazine

(Di martedì 9 marzo 2021)celebra i 113 anni dalla sua fondazione Era la sera del 9 marzo 1908, quando, 40 soci dissidente del Milan si ribellarono e si riunirono presso il ristorante L’Orologio, nel centro di Milano. Da allora sono passati 113 anni. Ed ètutta a festeggiare il suo, il 113esimo. E lo fa nel migliore dei modi regalandosi i tre in un match difficile come quello contro l’Atalanta. Ecco il messaggio del club in questo giorno speciale per i colori nerazzurri. Quante volte abbiamo pronunciato la parola GOL, nella nostra vita? Lo abbiamo fatto da piccoli, quando i nostri papà ci hanno insegnato a dare i primi calci. Lo abbiamo fatto al parco, all’oratorio, nei campi di provincia, con gli amici. GOL! Lo abbiamo fatto ogni volta che ci siamo messi ad ascoltare alla radio la nostra Inter. Lo abbiamo urlato sugli ...