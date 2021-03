Juventus-Porto, Chiesa: “Rammarico e tristezza, testa al campionato” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Non mi Porto nulla di positivo da questa partita, volevo passare il turno come tutta la squadra e alla fine non ci siamo riusciti. C’è grande Rammarico e tristezza, meritavamo di passare per quello che abbiamo prodotto. Alla fine abbiamo sbagliato tanto, non ci creiamo alibi perché dovevamo passare. Non siamo ai quarti e ora c’è da pensare al campionato e alla finale di Coppa Italia”. Lo ha detto l’esterno della Juventus, Federico Chiesa, in seguito all’eliminazione subita dai bianconeri per mano del Porto negli ottavi di finale di Champions League. La testa adesso è alla Serie A: “Quest’anno lassù stanno facendo bene tante squadre in campionato – aggiunge il centrocampista bianconero ai microfoni di Sky Sport – ma come ho sempre ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Non minulla di positivo da questa partita, volevo passare il turno come tutta la squadra e alla fine non ci siamo riusciti. C’è grande, meritavamo di passare per quello che abbiamo prodotto. Alla fine abbiamo sbagliato tanto, non ci creiamo alibi perché dovevamo passare. Non siamo ai quarti e ora c’è da pensare ale alla finale di Coppa Italia”. Lo ha detto l’esterno della, Federico, in seguito all’eliminazione subita dai bianconeri per mano delnegli ottavi di finale di Champions League. Laadesso è alla Serie A: “Quest’anno lassù stanno facendo bene tante squadre in– aggiunge il centrocampista bianconero ai microfoni di Sky Sport – ma come ho sempre ...

