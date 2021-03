Juve-Porto 0-1 all’intervallo | rigore di Sergio Oliveira al 19’

(Di martedì 9 marzo 2021) Termina in svantaggio il primo tempo dellantus. Attesa da una rimonta, la squadra di Pirlo si trova invece sotto di un gol al primo tempo della sfida di ritorno degli ottavi di Champions contro il. Succede tutto al 19?: Demiral interviene con troppa foga su Taremi, e l’arbitro concede il, ben trasformato dalenta, e a tratti anche prevedibile, che con difficoltà trova spazi. Nonostante i tentativi di Rabiot e Morata, respinti dall’estremo difensoreghese, la squadra di Conceicao ha dato l’impressione di rendersi sempre pericolosa appena si riversava in avanti . Servirà qualcosa di più ai bianconeri per risalire la china nel secondo tempo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

31' - Chiesa controlla un pallone in area e si gira: respinge la difesa del, solo corner per la. 30' - Rabiot ci prova dalla distanza col sinistro: Marchesin si distende sulla sua destra e ...Spread the love Questi i principali episodi da moviola di Juventus -, ritorno...80' - Altro cross questa volta di Alex Sandro, troppo sul portiere. Ma il Porto non riesce mai a a ripartire e Alex Sandro recupera anche in difesa con De Ligt. 78' - RONALDO SBAGLIA IL TRIS! Altro be ...Riprende la Champions con le sfide di ritorno degli ottavi di finale. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini degli incontri. In corso Borussia ...