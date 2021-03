Ecco a voi la Grey’s Anatomy all’amatriciana (Di martedì 9 marzo 2021) Allievi, la vita (vera) degli specializzandi in ospedale Corriere della sera, pagina 40, di Chiara Maffioletti. Diletta Barone guardava sempre Grey’s Anatomy. «Ma quando hanno iniziato a far morire un po’ troppi pazienti ho smesso», racconta in una piccola pausa dal suo turno. Ha 26 anni ed è una degli specializzandi protagonisti di Allievi, docu-serie in sette puntate in onda su Tv2000 dal 15 marzo, in seconda serata. L’idea è andare oltre la consueta e abbondante narrazione fiction dei medici in tv e raccontare le vite dei medici specializzandi della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica che operano all’interno del Policlinico Universitario Gemelli di Roma. Quelli veri. «La serie, in fondo, è uno spioncino sulla nostra vita – riprende Barone -. Siamo la manovalanza dell’ospedale, ma la nostra figura è sempre stata raccontata in ... Leggi su tvzoom (Di martedì 9 marzo 2021) Allievi, la vita (vera) degli specializzandi in ospedale Corriere della sera, pagina 40, di Chiara Maffioletti. Diletta Barone guardava sempre. «Ma quando hanno iniziato a far morire un po’ troppi pazienti ho smesso», racconta in una piccola pausa dal suo turno. Ha 26 anni ed è una degli specializzandi protagonisti di Allievi, docu-serie in sette puntate in onda su Tv2000 dal 15 marzo, in seconda serata. L’idea è andare oltre la consueta e abbondante narrazione fiction dei medici in tv e raccontare le vite dei medici specializzandi della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica che operano all’interno del Policlinico Universitario Gemelli di Roma. Quelli veri. «La serie, in fondo, è uno spioncino sulla nostra vita – riprende Barone -. Siamo la manovalanza dell’ospedale, ma la nostra figura è sempre stata raccontata in ...

