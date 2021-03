“E’ successo anche a me”. Confessione choc di Alba Parietti: “Non ho avuto il coraggio di confessarlo”. Cos’è successo (Di martedì 9 marzo 2021) Nella giornata dedicata alle donne Alba Parietti, ospite di Milo Infante nel suo Ore 14 ha parlato di molestie, affermando: Ho sempre detto che non ho mai subito una violenza e che non mi è mai capitato di avere una proposta indecente. L’ho detto perché in qualche modo ho sempre creduto che fosse così. Mi sono convinta di questo. Sentendo le storie di tante ragazze vittime di violenza, mi sono chiesta se realmente a me non fosse mai capitato di essere stata molestata Molestata da un amico E dunque, dopo un’analisi di ciò che è accaduto nella sua vita è giunta alla conclusione che purtroppo anche lei si aggiunge alla lunga schiera delle donne che hanno subito molestie: La risposta che mi sono data è: sì, sono stata molestata, ma non ho mai avuto il coraggio di raccontarlo a nessuno. Non ho ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 9 marzo 2021) Nella giornata dedicata alle donne, ospite di Milo Infante nel suo Ore 14 ha parlato di molestie, affermando: Ho sempre detto che non ho mai subito una violenza e che non mi è mai capitato di avere una proposta indecente. L’ho detto perché in qualche modo ho sempre creduto che fosse così. Mi sono convinta di questo. Sentendo le storie di tante ragazze vittime di violenza, mi sono chiesta se realmente a me non fosse mai capitato di essere stata molestata Molestata da un amico E dunque, dopo un’analisi di ciò che è accaduto nella sua vita è giunta alla conclusione che purtroppolei si aggiunge alla lunga schiera delle donne che hanno subito molestie: La risposta che mi sono data è: sì, sono stata molestata, ma non ho maiildi raccontarlo a nessuno. Non ho ...

Ultime Notizie dalla rete : successo anche Raised by Wolves fra stampa 3D ed effetti speciali Ciò ha permesso così di abbattere drasticamente costi e tempistiche di produzione: il successo di ... Anche in questo caso la stampa 3D è stata la base sulla quale l'intero progetto si è sviluppato. Il ...

Nada, la storia vera della bambina che non voleva cantare Perché è bello, stordente, ma anche difficile sbocciare così, quando si è ancora troppo piccoli per un successo gigantesco come Ma che freddo fa a Sanremo nel 1969. Nada è esile, acqua e sapone, ...

Paltrinieri intervistato da Barmasse: "Allenamenti in quota? Fatica boia" Solo su Sportweek - In ritiro a Valtournenche con la nazionale di nuoto di fondo, Paltrinieri è tornato per un giorno a riassaporare la neve. E all'alpinista Barmasse si è raccontato: "Fino ai 12 anni ...

Dior sfila tra gli specchi (coperti) di Versailles: «Impariamo a non usarli» Maria Grazia Chiuri invita i giovani a vestire senza cercare l’approvazione: «La nostra immagine riflessa è quello che vedono gli altri, non quello che sentiamo noi» ...

