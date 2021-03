Covid in Campania, vaccini anche ai docenti pendolari (Di martedì 9 marzo 2021) anche i docenti residenti in Campania ma che svolgono la loro professione fuori regione potranno vaccinarsi. Lo comunica la Regione Campania in una nota, in merito alle convocazioni del personale scolastico. “In relazione alla campagna vaccinale in atto, si comunica che la Regione Campania nell’ambito delle convocazioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 9 marzo 2021)residenti inma che svolgono la loro professione fuori regione potranno vaccinarsi. Lo comunica la Regionein una nota, in merito alle convocazioni del personale scolastico. “In relazione alla campagna vaccinale in atto, si comunica che la Regionenell’ambito delle convocazioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Agenzia_Ansa : Nella nuova circolare del Viminale, inviata in seguito all'entrata in vigore del nuovo Dcpm, si prevedono maggiori… - TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - rep_napoli : Covid, vaccini anche ai docenti pendolari della Campania [aggiornamento delle 11:57] - NapoliToday : #Cronaca Unità di crisi: 'Vaccini in Campania anche per i docenti che insegnano fuori regione'… - MaximoMoggio : RT @rep_napoli: Covid, vaccini anche ai docenti pendolari della Campania [aggiornamento delle 11:56] -