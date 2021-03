Clima, l’inviato Usa Kerry a Bruxelles per rinsaldare l’asse con l’Ue (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – l’inviato per il Clima degli Stati Uniti John Kerry oggi ha partecipato a Bruxelles ad una riunione del Collegio dei Commissari, ha incontrato l’Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell e la presidente Ursula von der Leyen, intrattenendosi a lungo con il vicepresidente della Commissione responsabile per il Green Deal, Frans Timmermans. Lo scopo della visita era infatti proprio quello di rinsaldare l’asse Ue-Usa in vista della COP26 di Glasgow sul Clima. “Non abbiamo partner migliori dei nostri amici qui in Europa nell’Ue. È importante per noi allinearci ora, che è ciò di cui discuteremo oggi, perché nessun paese può risolvere questa crisi da solo. Ci vorrà l’impegno di ogni paese”, ha detto Kerry poco ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) –per ildegli Stati Uniti Johnoggi ha partecipato aad una riunione del Collegio dei Commissari, ha incontrato l’Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell e la presidente Ursula von der Leyen, intrattenendosi a lungo con il vicepresidente della Commissione responsabile per il Green Deal, Frans Timmermans. Lo scopo della visita era infatti proprio quello diUe-Usa in vista della COP26 di Glasgow sul. “Non abbiamo partner migliori dei nostri amici qui in Europa nel. È importante per noi allinearci ora, che è ciò di cui discuteremo oggi, perché nessun paese può risolvere questa crisi da solo. Ci vorrà l’impegno di ogni paese”, ha dettopoco ...

