Classifica marcatori Serie A 2020 2021 | comanda Cristiano Ronaldo

Advertising

Fantacalcio : Classifica marcatori ponderata Serie A 09/03: Joao Pedro si avvicina ai big - magica_pro : #ProVercelli, la #classifica #marcatori interna dopo la 29° giornata di #SerieC - tabellamercatob : Classifica marcatori #SerieB dopo l'8^ di ritorno Con la doppietta alla #Reggiana Coda del #Lecce aggancia in vetta… - 11contro11 : Classifica marcatori: Ronaldo allunga, Ibra perde il podio #Atalanta #Inter #Juventus #Milan #InEvidenza #SerieA… - TuttoSalerno : Serie B, la classifica marcatori aggiornata. Testa a testa tra Coda e Mancuso -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica marcatori

La Provincia di Como

... 10 goal in stagione (1 solo su rigore) che lo piazzano al secondo posto nella specialedel girone A alle spalle del terzetto di primatisti composto a quota 11 da Manconi dell'...... a una sola rete dalla capolista Empoli; Coda, dopo la tripletta nel girone d'andata, ha siglato la sua seconda doppietta stagionale, riprendendosi la vetta della specialecon 14 ...Nuovo appuntamento stagionale con la classifica marcatori ponderata di Serie A che si propone di valutare il peso di un gol a seconda dell’importanza rispetto al risultato nel momento in cui è stato s ...Dieci gol stagionali per l'ivoriano. Dopo Ibra, è il secondo bomber della squadra. Il club vuole prolungare il suo contratto fino al 2026 ...