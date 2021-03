Chi è Francesca Michielin? Età, Fidanzato, Instagram e Fedez Sanremo 2021 (Di martedì 9 marzo 2021) Francesca Michielin è una cantautrice e polinstrumentalista italiana vincitrice del popolare programma televisivo X Factor. Note le sue collaborazioni con i musicisti di spicco della scena italiana come Fabri Fibra e Calcutta, si classifica al secondo posto con Fedez nella 71 esima edizione di Sanremo 2021 con il brano “Chiamami Per Nome”. Chi è Francesca Michielin? Nome e cognome: Francesca Michielin Data di nascita: 25 febbraio 1995 Età: 25 anni Luogo di nascita: Bassano del Grappa (Vicenza) Segno zodiacale: Pesci Professione: cantautrice Altezza: 164 cm Peso: 60 kg Tatuaggi: Francesca ha un tatuaggio la foglia di salvia sull’avambraccio destro in onore di sua nonna, e sul polso destro una serie ... Leggi su chiecosa (Di martedì 9 marzo 2021)è una cantautrice e polinstrumentalista italiana vincitrice del popolare programma televisivo X Factor. Note le sue collaborazioni con i musicisti di spicco della scena italiana come Fabri Fibra e Calcutta, si classifica al secondo posto connella 71 esima edizione dicon il brano “Chiamami Per Nome”. Chi è? Nome e cognome:Data di nascita: 25 febbraio 1995 Età: 25 anni Luogo di nascita: Bassano del Grappa (Vicenza) Segno zodiacale: Pesci Professione: cantautrice Altezza: 164 cm Peso: 60 kg Tatuaggi:ha un tatuaggio la foglia di salvia sull’avambraccio destro in onore di sua nonna, e sul polso destro una serie ...

