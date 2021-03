(Di martedì 9 marzo 2021) TORINO - " Ilè una squadra competitiva che ha le qualità per dire la sua su qualsiasi campo ". Parola del difensore del Parma, ex dragões dal 2005 al 2010 che, in un'intervista ...

Advertising

sportli26181512 : Bruno Alves: 'Juve, il Porto è forte, ma hai #Ronaldo': Il difensore portoghese del Parma ha parlato della sfida de… - TUTTOJUVE_COM : Bruno Alves: 'Porto squadra competitiva, sarà una gara intensa contro la Juventus. E loro hanno CR7...' - sportli26181512 : Juve-Porto, Bruno Alves: 'In campo c'è il miglior giocatore del mondo...': Bruno Alves, difensore del Parma, parla… - ParmaLiveTweet : Bruno Alves avverte Pirlo: 'Juve, attenta a Taremi. Pepe e Corona...' - dudasrc11 : @bruno09af hihihi, senti a indireta direta aqui Bruno Alves -

Ultime Notizie dalla rete : Bruno Alves

Corriere dello Sport.it

TORINO - " Il Porto è una squadra competitiva che ha le qualità per dire la sua su qualsiasi campo ". Parola del difensore del Parma, ex dragões dal 2005 al 2010 che, in un'intervista rilasciata a O Jogo, ha avvertito la Juventus , chiamata stasera a ribaltare la sconfitta del "Do Dragao" dell'andata (2 - 1) per ...Commenta per primo, difensore del Parma , parla a O Jogo , dicendo la sua su Juve - Porto , sfida tra l'amico Cristiano Ronaldo e il suo passato: 'Il Porto è una squadra molto competitiva, ha qualità per ...Bruno Alves fa le carte al Porto prossimo avversario della Juventus in Champions League, analizzando alcuni giocatori Bruno Alves, difensore portoghese del Parma con un passato importante nelle file d ...Coppa del Portogallo: Finale (7 marzo) Sporting CP - SL Benfica 3-1 (29-27, 25-22, 16-25, 28-26) Sporting CP: Bruno Alves 3, Renan Purificacao 13, Victor Hugo ...