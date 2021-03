Bologna Sampdoria (probabili formazioni e Tv) (Di martedì 9 marzo 2021) Gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A 20/21. Il match si giocherà domenica 14 marzo alle ore 12,30 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Il Bologna ha bisogno di punti per allontanare la zona pericolosa, la Sampdoria vuole consolidare la tranquilla posizione in classifica. Come arrivano le squadre? I padroni di casa arrivano all’impegno dopo la sconfitta subita al San Paolo contro il Napoli per 3-1. Un risultato che può sembrare severo, ma non totalmente. I felsinei hanno messo in seria difficoltà i partenopei, giocando come sempre un calcio propositivo e di qualità. Eppure il Bologna si è fatto male da solo a causa dei soliti errori che gli interpreti della squadra continuano a commettere. La classifica non permette di stare tranquilli, quindi i Petroniani devono stare attenti. La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) Gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A 20/21. Il match si giocherà domenica 14 marzo alle ore 12,30 presso lo stadio Renato Dall’Ara di. Ilha bisogno di punti per allontanare la zona pericolosa, lavuole consolidare la tranquilla posizione in classifica. Come arrivano le squadre? I padroni di casa arrivano all’impegno dopo la sconfitta subita al San Paolo contro il Napoli per 3-1. Un risultato che può sembrare severo, ma non totalmente. I felsinei hanno messo in seria difficoltà i partenopei, giocando come sempre un calcio propositivo e di qualità. Eppure ilsi è fatto male da solo a causa dei soliti errori che gli interpreti della squadra continuano a commettere. La classifica non permette di stare tranquilli, quindi i Petroniani devono stare attenti. La ...

