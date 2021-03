BMW iX1 - Primi test su strada per la Suv elettrica

Leggi su quattroruote

(Di martedì 9 marzo 2021) Le foto spia che vi proponiamo sono la prova che la BMW sta pensando di aggiungere una nuovaalla propria gamma: nello specifico, una Suv più compatta della iX3 probabilmente denominata iX1. Sotto le camuffature, infatti, si nasconde il prototipo di un modello a batterie, come confermano anche gli adesivi "speciali" che indicano la presenza di un powertrain elettrico, mentre le forme ricordano molto quelle dei muletti della terza generazione della BMW X1, attesa sul mercato tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 e sviluppata sulla piattaforma Faar, la stessa della Serie 1. Come la iX3. La iX1 dovrebbe seguire le orme della iX3 appena lanciata sul mercato, proponendosi con la stessa carrozzeria e la stessa piattaforma delle versioni endotermiche. In questo modo i clienti potranno scegliere tra una ricca gamma di motorizzazioni, da quelle convenzionali a ...