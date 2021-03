Basta ogni pretesto per attaccare Matteo Renzi: non se ne può più! (Di martedì 9 marzo 2021) Francamente non se ne può più. ogni giorno alcuni giornali e degli pseudo-giornalisti si inventano qualcosa per attaccare Matteo Renzi. Basta ogni pretesto populista per far montare una polemica assurda e denigratoria. Non Bastano i proiettili ricevuti al Senato, non Basta il clima di odio esasperato, non Bastano le menzogne quotidiane, non Bastano le denigrazioni continue, non Bastano le parole gravissime del rappresentante di Magistratura Democratica, ora arriva anche la persecuzione sui viaggi. Questa è la volta di Dubai. A qualcuno dà fastidio anche questo. Ma la domanda allora è doverosa: cosa ha toccato Renzi per aver inviperito una buona parte del sistema del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Francamente non se ne può più.giorno alcuni giornali e degli pseudo-giornalisti si inventano qualcosa perpopulista per far montare una polemica assurda e denigratoria. Nonno i proiettili ricevuti al Senato, nonil clima di odio esasperato, nonno le menzogne quotidiane, nonno le denigrazioni continue, nonno le parole gravissime del rappresentante di Magistratura Democratica, ora arriva anche la persecuzione sui viaggi. Questa è la volta di Dubai. A qualcuno dà fastidio anche questo. Ma la domanda allora è doverosa: cosa ha toccatoper aver inviperito una buona parte del sistema del ...

Advertising

c_appendino : Essere ciò che si vuole è un diritto di tutte. Al di là di ogni pregiudizio. Non basta più la consapevolezza, serv… - SanremoRai : A tutto c’è rimedio! Basta cambiare gli ingredienti per trovare l’Elisir, e ogni male sparirà. Follia? Forse, ma m… - RaiRadio2 : «Mi divertirò ogni sera, basta che sto sul palco, io sto bene.» #Fasma nel backstage di #RaiRadio2 dopo l’esibizio… - briciola2005an1 : @EssereAnimali Ogni essere senziente merita di vivere, non di ricevere una coltellata alla giugulare, spesso inflit… - MariaCl80242264 : @Melania55215154 A me no per niente. Qualsiasi cosa facciamo alimentiamo il bisogno di Adua di visibilità. Ogni cos… -