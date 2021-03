Whirlpool Napoli, gli operai incontrano De Luca. L’impegno del Governatore: Interpelleremo il capo del Governo (Di lunedì 8 marzo 2021) Lo hanno atteso all’uscita dello stabilimento napoletano di Hitachi rail per chiedere la convocazione di un tavolo urgente per risolvere la questione dello stabilimento Whirlpool di via Argine, chiuso dal ottobre scorso, chiedendo un impegno serio delle istituzioni nella vertenza. “Ci sentiamo traditi”, dicono gli operai, ricordando le promesse per la soluzione ricevute da governi precedenti a quello attuale. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, li ascolta. “Abbiamo prospettato all’azienda incentivi per le assunzioni, decontribuzioni, prepensionamenti, 20 milioni di euro dalla Regione – ricorda – abbiamo fatto di tutto e rinnoviamo L’impegno. E’ evidente che il tavolo di trattativa deve essere convocato dal Governo ed eventualmente dall’Europa. Stiamo parlando di una ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 marzo 2021) Lo hanno atteso all’uscita dello stabilimento napoletano di Hitachi rail per chiedere la convocazione di un tavolo urgente per risolvere la questione dello stabilimentodi via Argine, chiuso dal ottobre scorso, chiedendo un impegno serio delle istituzioni nella vertenza. “Ci sentiamo traditi”, dicono gli, ricordando le promesse per la soluzione ricevute da governi precedenti a quello attuale. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, li ascolta. “Abbiamo prospettato all’azienda incentivi per le assunzioni, decontribuzioni, prepensionamenti, 20 milioni di euro dalla Regione – ricorda – abbiamo fatto di tutto e rinnoviamo. E’ evidente che il tavolo di trattativa deve essere convocato daled eventualmente dall’Europa. Stiamo parlando di una ...

Advertising

cronista73 : Whirlpool Napoli, operai in presidio alla Hitachi in attesa di parlare con De Luca - corrmezzogiorno : #Napoli Whirlpool, operai in presidio davanti alla Hitachi per parlare con De Luca - severino_nappi : L’unica possibilità è quella di adottare politiche economiche di #rilancio insieme con il ridisegno di un piano di… - larampait : #Napoli. Da #Whirlpool a #Iveco, #Nappi: 'Bene #Giorgetti su ipotesi #GoldenPower' - teresa_pullano : RT @Lettera_22: Il nostro @angelomastran torna a Napoli per la vertenza Whirlpool, forse battaglia per un guscio vuoto. I lavoratori guarda… -