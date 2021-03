Uomini e Donne, Eleonora Rocchini diventa stilista di intimo (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo la fine della sua storia con il tronista Oscar Branzani, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Eleonora Rocchini ha fatto molto parlare di sé per via dei suoi ritorni di fiamma e della relazione con Nunzio Moccia, suo ex cognato (era fidanzato con Dalila Branzani, sorella di Oscar). Ora però si parla di lei per il suo brand, Maison Roel, che tra poche ore – alle 19.00 di lunedì 8 marzo 2021 – esordirà in passerella con una diretta che sarà possibile seguire sulla sua pagina Instagram ufficiale. Si tratta di un brand di intimo e costumi da bagno pensati e disegnati per giovani Donne sexy, un po’ come la Rocchini, che amano apparire e farsi notare. Del resto quando era fidanzata con Oscar, Eleonora Rocchini ha sempre partecipato ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo la fine della sua storia con il tronista Oscar Branzani, l’ex corteggiatrice diha fatto molto parlare di sé per via dei suoi ritorni di fiamma e della relazione con Nunzio Moccia, suo ex cognato (era fidanzato con Dalila Branzani, sorella di Oscar). Ora però si parla di lei per il suo brand, Maison Roel, che tra poche ore – alle 19.00 di lunedì 8 marzo 2021 – esordirà in passerella con una diretta che sarà possibile seguire sulla sua pagina Instagram ufficiale. Si tratta di un brand die costumi da bagno pensati e disegnati per giovanisexy, un po’ come la, che amano apparire e farsi notare. Del resto quando era fidanzata con Oscar,ha sempre partecipato ...

