Ultime Notizie Roma del 08-03-2021 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio una stretta che giorno dopo giorno diventa sempre più concreta la curva del contagio da coronavirus sale il premier Mario Draghi pronta a rivedere il dpcm è appena entrato in vigore qualora fosse necessario sotto la lente di ingrandimento la situazione delle terapie Intensive la velocità con le nuove varianti si stanno muovendo provocando un innalzamento di nuovi casi per questo oggi è in programma una riunione straordinaria del premier con i ministri competenti Roberto Speranza Maria Stella Gelmini con Agostino Miozzo del CTS con il commissario per l’emergenza Giuseppe figliolo speranza l’obiettivo vaccinare entro l’estate tutti gli italiani che lo vorranno per il ministro della Salute entro il secondo trimestre sono attesi 50 milioni di dosi contiamo di vaccinare la metà ...