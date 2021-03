The Mauritanian è un bel ripasso su Guantanamo (in attesa del ventennale dell’11/9) (Di lunedì 8 marzo 2021) Nel novembre 2001, due mesi dopo l’attacco alle Torri gemelle, Mohamedou Ould Slahi, in visita dalla sua famiglia in Mauritania – l’occasione un matrimonio – viene raggiunto da un gruppo di rappresentanti delle autorità governative che gli chiedono di seguirlo: gli americani, dicono, vogliono fargli alcune domande su suo cugino, Abu Hafs al-Mauritania, membro di Al Qaeda e consigliere di Osama Bin Laden.Sono le prime scene di The Mauritanian, il film presentato alla Berlinale 2021 fuori concorso e in arrivo prossimamente su Amazon Prime Video. Un’occasione per ricordare la risposta americana all’attacco dell’11 settembre di cui si celebra quest’anno il ventennale. Una storia vera, come viene dichiarato all’inizio e come vediamo grazie alle immagini dei protagonisti reali sui titoli di coda. Il momento, forse, più commovente di tutto ... Leggi su wired (Di lunedì 8 marzo 2021) Nel novembre 2001, due mesi dopo l’attacco alle Torri gemelle, Mohamedou Ould Slahi, in visita dalla sua famiglia in Mauritania – l’occasione un matrimonio – viene raggiunto da un gruppo di rappresentanti delle autorità governative che gli chiedono di seguirlo: gli americani, dicono, vogliono fargli alcune domande su suo cugino, Abu Hafs al-Mauritania, membro di Al Qaeda e consigliere di Osama Bin Laden.Sono le prime scene di The, il film presentato alla Berlinale 2021 fuori concorso e in arrivo prossimamente su Amazon Prime Video. Un’occasione per ricordare la risposta americana all’attaccosettembre di cui si celebra quest’anno il. Una storia vera, come viene dichiarato all’inizio e come vediamo grazie alle immagini dei protagonisti reali sui titoli di coda. Il momento, forse, più commovente di tutto ...

Advertising

arthurmedes : Dei nota ?????????? para The Mauritanian (2021) - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli The Mauritanian, l'orrore di Guantanamo Dalle memorie di Mohamedou Ould Slahi il… - Rogue_talk : The Mauritanian. Quality cinema - sentieriselvagg : Presentato a Berlino e in arrivo su Amazon Prime Video il film non riesce a far comunicare mai veramente le diverse… - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: The Mauritanian, l'orrore di Guantanamo - Cinema - ANSA -