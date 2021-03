Tempi duri per il calcio, Morace: “La nostra è una società omofoba e razzista” (Di lunedì 8 marzo 2021) “La nostra è una società omofoba e razzista. Ci sono ancora troppe persone che si devono nascondere. Questo ci porta indietro rispetto agli altri paesi, siamo un popolo troppo abituato a giudicare se una donna è grassa o no”: queste le parole di Carolina Morace, tecnico della Lazio femminile, ai microfoni di Radio Anch’io Sport. Le sue considerazioni – riportate da Ansa – nella giornata di oggi, quella dedicata alle Donne, si fanno sentire trascinandosi dietro un’eco che non fa altro che rimarcare uno scenario in cui tutti noi – uomini e donne insieme – non abbiamo proprio nulla da festeggiare. Eppure di tempo per riflettere ne abbiamo avuto: quante volte ci siamo chiesti quali modifiche avrebbe apportato il Coronavirus? Quante volte abbiamo sentito un cambiamento dentro di noi? Solo effetti dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) “Laè una. Ci sono ancora troppe persone che si devono nascondere. Questo ci porta indietro rispetto agli altri paesi, siamo un popolo troppo abituato a giudicare se una donna è grassa o no”: queste le parole di Carolina, tecnico della Lazio femminile, ai microfoni di Radio Anch’io Sport. Le sue considerazioni – riportate da Ansa – nella giornata di oggi, quella dedicata alle Donne, si fanno sentire trascinandosi dietro un’eco che non fa altro che rimarcare uno scenario in cui tutti noi – uomini e donne insieme – non abbiamo proprio nulla da festeggiare. Eppure di tempo per riflettere ne abbiamo avuto: quante volte ci siamo chiesti quali modifiche avrebbe apportato il Coronavirus? Quante volte abbiamo sentito un cambiamento dentro di noi? Solo effetti dei ...

