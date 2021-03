Stefania Orlando dice basta, il duro sfogo: “Non lo nominerò più” (Di lunedì 8 marzo 2021) Stefania Orlando si è lasciata andare nel salotto di Barbara D’Urso ad un durissimo sfogo. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole. La celebre Stefania Orlando ha deciso di rompere il silenzio. L’ex gieffina è stata infatti ospite nel salotto di Barbara D’Urso e si è lasciata andare ad un durissimo sfogo. Il discorso L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 8 marzo 2021)si è lasciata andare nel salotto di Barbara D’Urso ad un durissimo. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole. La celebreha deciso di rompere il silenzio. L’ex gieffina è stata infatti ospite nel salotto di Barbara D’Urso e si è lasciata andare ad un durissimo. Il discorso L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

MediasetPlay : Direttamente dal #GFVIP, Stefania Orlando entra trionfalmente nello studio di #noneladurso! - MediasetPlay : Domani a #Verissimo rivivremo i momenti più belli dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ?? Non perdete… - MarioManca : È molto probabile che non accadrà, ma sarebbe così bello vedere Stefania Orlando vincere il #gfvip: una professioni… - dayanemell0 : ma alla fine Stefania orlando se l'è fatta la tinta - SteOrl_nelcuore : @Setelecomandoio Perché ha raccontato che non sa chi è il vero padre, ma è stato riconosciuto dal papà di Stefania Orlando -