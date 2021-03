?i è spento un noto calciatore uruguaiano in circostanza misteriose

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il mondo del calcio è in lutto. L’exdel Villareal Franco Acosta è scomparso a soli 25 anni in Uruguay. Calcio, morto l’ex Villarreal Franco Acosta: aveva solo 25 anni su Notizie.it.

Advertising

TuttoH24 : Si è spento questa notte Pasquale Di Pede, noto commerciante materano. Dal 15 agosto 1974 fino a una decina di anni… - SettenewsWeb : Si è spento a 59 anni, nella sua casa di Cassino, dopo una lunga malattia, il noto dj Claudio Coccoluto, uno dei pi… - its_kaywhatever : Ho spento alle 23, ma noto con sommo piacere che il Twitter è ancora una volta unito nell'odio contro il nemico com… - rogersouzaroma : ?????? Oggi 02/03/2021 si è spento il deejay laziale, tra i più importanti nomi della scena italiana e internazionale… -

Ultime Notizie dalla rete : spento noto

LA NAZIONE

Purtroppo si èall'età di 78 anni, Pompeo Centanni, sangiorgeseper aver condotto prestigiosi studi e pubblicato diversi testi sulle origini e sulla storia dei comuni vesuviani'. 'Ha dato ...L'AQUILA - Lutto nel mondo del giornalismo abruzzese per la scomparsa di Paolo Guadagni, per quasi 40 anni volto storico della cronaca marsicana. Ilgiornalista è morto all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove era ricoverato. In una nota, il ricordo del Sindacato dei giornalisti abruzzesi: 'Ci ha lasciato Paolo Guadagni, pioniere del ...Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Paolo Guadagni noto giornalista televisivo di Avezzano. Molto conosciuto nella Marsica, Paolo Guadagni si è spento all’Ospedale San Sa ...L’AQUILA – Lutto nel mondo del giornalismo abruzzese per la scomparsa di Paolo Guadagni, per quasi 40 anni volto storico della cronaca marsicana. Il noto giornalista è morto all’ospedale San Salvatore ...