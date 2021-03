She is History: il progetto Instagram dedicato alle donne dimenticate (Di lunedì 8 marzo 2021) di Rosina Musella Oggi si celebra la ‘Giornata internazionale della donna’ e noi abbiamo deciso di farlo intervistando una realtà giovanissima nata online a metà del 2020 con l’obiettivo di raccontare vite di donne che hanno cambiato la storia: She Is History, su Instagram come @ she is History . L’idea nasce durante il primo lockdown da C., da sempre interessato alla tematica femminista e già amministratore di una pagina di divulgazione sul tema, che decide insieme ad R. di aprire un account specificamente ideato per raccontare storie di donne. Il primo post viene pubblicato nel maggio 2020 e racconta di Marsha P. Johnson, attivista transessuale e nera, fondamentale per quelli che furono poi conosciuti come “moti di Stonewall”. “Con lei abbiamo mandato un messaggio bello e chiaro perché volevamo far ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 marzo 2021) di Rosina Musella Oggi si celebra la ‘Giornata internazionale della donna’ e noi abbiamo deciso di farlo intervistando una realtà giovanissima nata online a metà del 2020 con l’obiettivo di raccontare vite diche hanno cambiato la storia: She Is, sucome @ she is. L’idea nasce durante il primo lockdown da C., da sempre interessato alla tematica femminista e già amministratore di una pagina di divulgazione sul tema, che decide insieme ad R. di aprire un account specificamente ideato per raccontare storie di. Il primo post viene pubblicato nel maggio 2020 e racconta di Marsha P. Johnson, attivista transessuale e nera, fondamentale per quelli che furono poi conosciuti come “moti di Stonewall”. “Con lei abbiamo mandato un messaggio bello e chiaro perché volevamo far ...

