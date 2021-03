Serie C, il Mantova pareggia in extremis con il Sudtirol: finisce 1-1 (Di lunedì 8 marzo 2021) Termina in pareggio la sfida tra Sudtirol e Mantova per 1-1 nel posticipo della ventinovesima giornata del girone B di Serie C 2020/2021. All’iniziale vantaggio di Casiraghi al 20? della prima frazione di gioco risponde Guccione allo scadere dei 90 regolamentari. Gli uomini di Vecchi non riescono a rimanere sulla scia del Padova primo in classifica a + 5, salendo a quota 56 punti, mentre la formazione di Troise colleziona il secondo pareggio consecutivo e sale 39 punti a due lunghezze dalla Virtus Verona decima. LA CRONACA – Prova ad aggredire il Mantova nelle prime battute di gioco con la verticalizzazione di Pinton per Cheddira, che viene contenuto a dovere da Malomo il quale facilita l’intervento in uscita da parte di Poluzzi. Ritmi che non si alzano di molto e dopo 18 minuti ancora nessuna chiara occasione da rete ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) Termina in pareggio la sfida traper 1-1 nel posticipo della ventinovesima giornata del girone B diC 2020/2021. All’iniziale vantaggio di Casiraghi al 20? della prima frazione di gioco risponde Guccione allo scadere dei 90 regolamentari. Gli uomini di Vecchi non riescono a rimanere sulla scia del Padova primo in classifica a + 5, salendo a quota 56 punti, mentre la formazione di Troise colleziona il secondo pareggio consecutivo e sale 39 punti a due lunghezze dalla Virtus Verona decima. LA CRONACA – Prova ad aggredire ilnelle prime battute di gioco con la verticalizzazione di Pinton per Cheddira, che viene contenuto a dovere da Malomo il quale facilita l’intervento in uscita da parte di Poluzzi. Ritmi che non si alzano di molto e dopo 18 minuti ancora nessuna chiara occasione da rete ...

Advertising

sportface2016 : #SerieC 2020/2021, il #Sudtirol pareggia in trasferta contro il #Mantova per 1-1 - cmonvknow : @tpwkgioi ma il mantova non è tipo in serie C? - GuidaTVPlus : 08-03-2021 20:55 #RaiSport Calcio: Campionato Italiano Serie C 2020/21 - 10a giornata Ritorno: Mantova - Sud Tirol - GuidaTVPlus : 08-03-2021 20:55 #RaiSport+ Calcio: Campionato Italiano Serie C 2020/21 - 10a giornata Ritorno: Mantova - Sud Tirol - PEFIORENTINA : Mondays Italian Calcio Serie A 19.45 Inter Milan 1st v Atalanta 5th Stadio Giuseppe Meazza-the San Siro Serie… -