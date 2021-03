Serie A 2021, Inter-Atalanta 1-0: i nerazzurri piegano la Dea e confermano la fuga verso lo Scudetto (Di lunedì 8 marzo 2021) Milan Skriniar regala la vittoria all’Inter ed ora lo Scudetto è sempre più vicino. I nerazzurri piegano l’Atalanta con il punteggio di 1-0 nel posticipo della 26a giornata della Serie A 2020-2021 e confermano la fuga in vetta alla classifica. Match tiratissimo a San Siro, con le due squadre che si equivalgono e lottano dal primo al novantesimo minuto, ma la rete del difensore slovacco fa tutta la differenza del mondo e consegna tre punti pesantissimi ai padroni di casa. Per la Dea, invece, match opaco, con pochi guizzi in avanti e la sensazione che contro la retroguardia nerazzurra servisse molta più qualità nell’ultimo passaggio rispetto a quanto visto al Meazza. A questo punto l’Inter conferma la ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) Milan Skriniar regala la vittoria all’ed ora loè sempre più vicino. Il’con il punteggio di 1-0 nel posticipo della 26a giornata dellaA 2020-lain vetta alla classifica. Match tiratissimo a San Siro, con le due squadre che si equivalgono e lottano dal primo al novantesimo minuto, ma la rete del difensore slovacco fa tutta la differenza del mondo e consegna tre punti pesantissimi ai padroni di casa. Per la Dea, invece, match opaco, con pochi guizzi in avanti e la sensazione che contro la retroguardia nerazzurra servisse molta più qualità nell’ultimo passaggio rispetto a quanto visto al Meazza. A questo punto l’conferma la ...

