Rispondere alla crisi (e alla violenza) con l'autonomia: così le donne imparano a mettersi in proprio (Di lunedì 8 marzo 2021) Al via un percorso di accompagnamento, supporto e informazione per reinserirsi professionalmente creato da Fondazione Pangea con Fondazione Finanza Etica, rivolto alle donne in uscita da vissuti ... Leggi su today (Di lunedì 8 marzo 2021) Al via un percorso di accompagnamento, supporto e informazione per reinserirsi professionalmente creato da Fondazione Pangea con Fondazione Finanza Etica, rivolto allein uscita da vissuti ...

Advertising

fattoquotidiano : Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman dovrà rispondere di crimini contro l’umanità davanti alla magist… - oss_romano : #3marzo Prorogata ad aprile la campagna di @CaritasItaliana e @FOCSIV I fondi raccolti serviranno a finanziare 64 p… - gps72 : @Gladys82012839 Alla terza domanda so rispondere: in aereo - viciobonura : @Virgil1309 @painITass @pama_dei @il_pucciarelli @NicCarratelli @matteorenzi Sai, quando si scrive un thread su più… - DreamsParker : RT @alexmagnicxc: Davide di Mantova mi scrive: Alex , voi alla centoxcento non curate mai la'location' per niente sempre tutto disordinato… -