Ricolfi demolisce Conte | «Ci ha lasciato soli a combattere il virus» E a Draghi non fa sconti

(Di lunedì 8 marzo 2021) Un’alternativa al lockdown c’è eccome. Mentre siamo in attesa che in giornata il governoacutizzi le chiusure già da venerdì prossimo, il sociologo Lucaspiega in un’intervista a la Verità che c’è un’alternativa ai lockdown intermittenti, che stanno massacrando economia e psiche. Il sociologo sempre fuori dal coro e con numeri alla manola gestione della pandemia del governobis. Presidente e responsabile scientifico della Fondazione David Hume, nel suo ultimo libro, La notte delle ninfee. Come si malgoverna un’epidemia (La nave di Teseo) spiega che l’Italia ha sbagliato tutto. E purtroppo a domanda precisa risponde che il metodo, sia pure più autorevole del precedente governo, non segna la tanto auspicata dinuità. Sostiene che le ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ricolfi demolisce

Il Secolo d'Italia

In particolare,impietosamente non solo il mito del "modello Italia", a cui ormai non crede più nessuno, ma anche il mito "di riserva", che invece resiste ancora tenacemente, per ...In particolare,impietosamente non solo il mito del "modello Italia", a cui ormai non crede più nessuno, ma anche il mito "di riserva", che invece resiste ancora tenacemente, per ...“La notte delle ninfee. Come si malgoverna un’epidemia” di Luca Ricolfi è un testo che chiunque voglia capire cosa sta succedendo deve leggere ...