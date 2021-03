Recovery, Franco: “Pnrr, con i 191,5 miliardi, digitalizzazione, transizione ecologica ed inclusione sociale” (Di lunedì 8 marzo 2021) Oggi presso le commissioni commissioni Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Senato e Camera, Daniele Franco, ministro dell’Economia, ai fini del cosiddetto Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Un Piano che, ha spiegato il ministro, “dovrà essere presentato entro il 30 aprile. Poi la commissione Ue valuterà i piani di ciascun paese e avrà a disposizione 8 settimane. Una volta acquisita l’approvazione del Consiglio europeo ci saranno altre 4 settimane per la definizione finale. Questo calendario implica che le risorse europee saranno disponibili alla fine dell’estate”. Pnrr: l’entità della stima delle risorse per l’Italia ammonterà a 191,5 miliardi di euro E’ inteso, ha poi aggiunto Franco, “che per la finalizzazione del piano di ripresa e resilienza, occorrerà tenere conto dei dati più ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 marzo 2021) Oggi presso le commissioni commissioni Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Senato e Camera, Daniele, ministro dell’Economia, ai fini del cosiddetto(Piano nazionale di ripresa e resilienza). Un Piano che, ha spiegato il ministro, “dovrà essere presentato entro il 30 aprile. Poi la commissione Ue valuterà i piani di ciascun paese e avrà a disposizione 8 settimane. Una volta acquisita l’approvazione del Consiglio europeo ci saranno altre 4 settimane per la definizione finale. Questo calendario implica che le risorse europee saranno disponibili alla fine dell’estate”.: l’entità della stima delle risorse per l’Italia ammonterà a 191,5di euro E’ inteso, ha poi aggiunto, “che per la finalizzazione del piano di ripresa e resilienza, occorrerà tenere conto dei dati più ...

