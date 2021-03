Punto da una cubomedusa, 17enne muore dopo una settimana di ricovero in terapia intensiva (Di lunedì 8 marzo 2021) Drammatico quanto accaduto ad un ragazzo di soli 17 anni dopo essere stato Punto da una cubomedusa mentre nuotava in mare a Cape York, il Punto più settentrionale dell’Australia continentale. Un evento tragico che stando alla stampa internazionale non si sarebbe mai verificato negli ultimi 15 anni: nulla hanno potuto i soccorsi immediatamente intervenuti per salvare la vita al ragazzo che purtroppo, dopo essere stato ricoverato per una settimana in terapia intensiva, è deceduto. 17enne Punto della cubomedusa mentre nuotava in mare Non ce l’ha fatta il 17enne che nuotava nelle acque di Cape York, nell’estremo nord-orientale dell’Australia continentale. La tragedia sarebbe ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Drammatico quanto accaduto ad un ragazzo di soli 17 anniessere statoda unamentre nuotava in mare a Cape York, ilpiù settentrionale dell’Australia continentale. Un evento tragico che stando alla stampa internazionale non si sarebbe mai verificato negli ultimi 15 anni: nulla hanno potuto i soccorsi immediatamente intervenuti per salvare la vita al ragazzo che purtroppo,essere stato ricoverato per unain, è deceduto.dellamentre nuotava in mare Non ce l’ha fatta ilche nuotava nelle acque di Cape York, nell’estremo nord-orientale dell’Australia continentale. La tragedia sarebbe ...

